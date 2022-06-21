مديرة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إلزام المنشآت الغذائية بمسؤول «سلامة الغذاء»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن نسبة التزام المنشآت الغذائية بتسمية مسؤول سلامة الغذاء بلغت تقريباً من 10 إلى 15%، حيث بدء التطبيق الفعلي شهر سبتمبر من العام الماضي، وبلغ عدد مسؤولي سلامة الغذاء إلى 57 مسؤولاً في المنشآت عالية الخطورة، منها الفنادق و«الهايبرماركت» ومصانع تحلية المياه.

وأكدت أن قسم الرقابة الغذائية يحرص على دعوة المنشآت الغذائية من تسمية مسؤول سلامة الغذاء، وذلك لضمان التحقق من سلامة الأطعمة المقدمة للمستهلكين في كافة مراحل وعمليات الإعداد، وذلك بناءً على قانون رقم (1) الصادر عام 2020، لحكومة رأس الخيمة بشأن تنظيم مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء.

وأضافت: الذي يلزم جميع المنشآت الغذائية، على اختلاف تصنيفاتها من اختيار شخص لهذه المهمة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ ومراقبة وتحسين برنامج صحة وسلامة الأغذية، والإشراف التام على سلامة الغذاء المتداول في المنشأة.

وقالت شيماء الطنيجي لـ«الاتحاد»: إن إمارة رأس الخيمة تشهد طفرة في المنشآت الغذائية التي يكثر الإقبال عليها من قبل المستهلكين على اختلافهم، الأمر الذي يستدعي من قسم الرقابة الغذائية في الإدارة إلى تكثيف مهام التحقق من سلامة الغذاء المقدم في كافة مراحل وعمليات الإعداد والتحضير والتقديم ليكون مستوفياً الاشتراطات اللازمة للاستهلاك.

أساسيات سلامة الأغذية

وأشارت إلى أنه بخصوص التدريب على أساسيات سلامة الأغذية، فقد تم التطبيق في يناير من العام الماضي، وبلغت نسبة الالتزام بين 35 و40% تقريباً، بعدد 2175 متدرباً، ذاكرة أن الإجراءات المتبعة بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة في تسمية مسؤول سلامة الغذاء هو مخالفة المنشآت بالاستناد إلى القانون رقم 2 لسنة 2020.

وذكرت أن قسم الرقابة الغذائية هو المعني باستقبال طلبات التسجيل للموافقة على مسؤول سلامة الغذاء في المنشآت، بعد استيفائه المتطلبات وحصوله على شهادة سارية المفعول، لضمان تقديم أفضل أنواع الأغذية وحماية المستهلكين من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وفقاً لأنظمة البلدية، حيث يهدف ذلك إلى أن يكون المسؤول مؤهلاً لتنفيذ مهامه المختلفة وفقاً للتعاميم والقرارات الصادرة من البلدية والدولة.

وأضافت: أن يكون للمنشآت مسؤول معتمد بالمحافظة على مستوى جودة المنشآت أثناء الأنشطة التشغيلية وتنفيذ المعايير لتحديد مخاطر سلامة الغذاء، وتطبيق الرقابة لسلامة المنتجات النهائية والتقليل من الشكاوى والملاحظات الواردة من المستهلكين وحالات التسمم الغذائي وغيرها.

التفتيش والرقابة

أشارت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى أنه يتوجب على مسؤول سلامة الغذاء التنسيق والتعاون مع مفتشي الرقابة الغذائية أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق، ويقدم المعلومات الضرورية، ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة متى وأينما كان ذلك مطلوباً، ويقدم تقارير الإجراءات التصحيحية إلى مسؤول التفتيش المختص بقسم الرقابة الغذائية.

وذكرت أنه في حال استقالة مسؤول سلامة الغذاء أو إنهاء خدماته يتم منح المنشأة مدة 90 يوماً لتوظيف شخص آخر أو استبداله بأشخاص مسجلين، ضمن برامج مسؤول سلامة الغذاء لضمان استمرارية تطبيق مهام العمل وكافة الاشتراطات واللوائح والقوانين المطلوبة.

3 تصنيفات لمسؤولي سلامة الغذاء

أشارت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى أن هناك 3 تصنيفات لمسؤولي سلامة الغذاء، المستوى الثالث المتمثل في الفنادق وشركات تصنيع المواد الغذائية وشركات التموين و«الهايبر والسوبر ماركت» والمستوى الثاني في المقاصف والمطاعم والكافتيريا ومحال الأطعمة والمستودعات، وغيرها والأول منها البقالة وأكشاك الأسماك والخضار والفاكهة.

وذكرت أن قسم الرقابة الغذائية يحرص على تنفيذ برامج التدريب المعتمدة لمهام مسؤول سلامة الغذاء عبر دعوة المنشآت كافة المشاركة ضمن البرامج والورش التي تعنى بتعريفهم بأهمية اختيار المسؤول ومهامه المناطة به، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الغذاء المقدمة في المنشآت، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي بمعدل 3 ورش تقدم كافة المهام المعنية بعمل مسؤول سلامة الغذاء. وأكدت أهمية تعاون المنشآت في سرعة عملية تسمية مسؤول سلامة الغذاء، ليتم تنفيذ مختلف البرامج المعنية به والعمل على التطبيق الفعلي للمهام، والارتقاء بجودة ومستوى الأغذية المقدمة للمستهلكين في مختلف المنشآت، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.