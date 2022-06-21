غنام المزروعي: استقطاب 5500 مواطن في القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

أكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج "نافس" تجاوز 5500 مواطن، حيث يشهد البرنامج تطوراً وإقبالاً كبيراً، وهو الأمر الذي انعكس على نمو قاعدة البيانات وارتفاع عدد الشركات المسجلة ضمن البرنامج والتي تقوم بعرض فرص العمل عبر المنصة، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جسراً للتواصل ما بين شركات القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة من جهة، والباحثين عن عمل من المواطنين من جهة أخرى.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، "يشهد القطاع الصناعي بدولة الإمارات إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك نتيجة لرؤى وتوجيهات وجهود القيادة الرشيدة، ووجود المحفزات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، حيث وباعتبارنا شريك استراتيجي للقطاع الخاص في برنامج نافس، فإننا نشجع القطاع الخاص على إتاحة الفرصة لتمكين وتطوير الكادر الإماراتي وانضمامه إلى القطاع الخاص ومنه المجال الصناعي".

وأضاف "يعد القطاع الخاص محركاً رئيساً ضمن عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ونتوقع ازدهاراً ونمواً كبيراً فيه، وذلك استناداً على البيئة التشريعية والمنظومة القانونية والبرامج الوطنية التي تشجع على استقطاب الكفاءات الإماراتية" لافتاً إلى دعم تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود الداعمة لتشجيع شركات القطاع الخاص للتسجيل والانضمام إلى "نافس"، باعتباره المنصة الرئيسة لاستقطاب الكفاءات والكوادر الإماراتية في هذا القطاع.