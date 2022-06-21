الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق الداخلية. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:43.

بحر عمان خفيف إلى متوسط يضطرب صباح الخميس فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 06:01 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:42.