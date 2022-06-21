إجازة المعلمين تبدأ الشهر المقبل

دينا جوني (دبي)

أعطت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الصلاحية لمدراء المدارس الحكومية في تقديم موعد إجازة نهاية العام الدراسي الجاري 2021-2022، للكوادر الإدارية والتدريسية، عند استيفاء عدد من الشروط المحددة. وبذلك أصبح بإمكان المعلمين البدء بإجازاتهم من تاريخ 8 يوليو المقبل، بدلاً من 15 يوليو وفقاً للقرار السابق الصادر في 27 من أكتوبر الماضي بخصوص موعد انتهاء العام الدراسي.

ووضعت المؤسسة في تعميمها الصادر للمدارس وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، عدداً من الشروط للموافقة على تقريب موعد الإجازة، منها إنجاز المهام المطلوبة من كل إدارة مدرسة وروضة قبل الموعد المحدد، وضمان استمرارية جميع الأعمال الإدارية والتشغيلية وأعمال الاختبارات، وتخصيص لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير المدرسة يتم التواصل معهم في حال وجود إشكاليات حول الرصد والاعتماد بعد إجازة العيد إلى تاريخ 15 يوليو 2022.

كما حددت المؤسسة عده أولويات للعمل وإنجاز المهام المطلوبة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تتمثل في رصد واعتماد الدرجات لكل الحلقات والمراحل حتى لا يتم التعرض لأي تأخير عند إعلان النتائج، بالإضافة إلى تجهيز القاعات للاختبارات التعويضية للطلبة المستهدفين في كل مدرسة، واستمرار استلام أجهزة الطلبة إلى ما بعد انتهاء فترة الاختبار التعويضي وفق التوجيهات السابقة.

حصر الزيادات والشواغر

وشددت المؤسسة على أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة المنقولين إلى مدارس أخرى، والتواصل مع منسقي محطات الحافلات التابعين لكل مدرسة. ومن المهام أيضاً، حصر الزيادات والشواغر من الكادر التعليمي ورفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وحصر طلبات النقل من الكادر التعليمي ورفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وإعداد وتجهيز قاعات اختبار الإعادة من قبل الفريق المختص.

اختبار الإعادة

أما الأولويات من تاريخ 27 يونيو إلى 1 يوليو، فهي إعلام الطلبة ممن لديهم اختبار الإعادة، وإرجاع الأجهزة لإتمام تلك الاختبارات، وإعداد الجداول المدرسية للعام الأكاديمي المقبل والتنسيق مع المواصلات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة داخلية في المدرسة للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي المقبل.

وشددت المؤسسة على أهمية تشكيل فريق الرد على استفسارات أولياء الأمور عن الدرجات، والتأكد من تحديث بيانات الطلبة في المنهل وتشعيبهم، وتحليل نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثالث وتقييم مهارات الطلبة في رياض الأطفال.

أما أولويات الأسبوع من 4 يوليو إلى 8 يوليو، فتتمثل في إرسال الجداول المدرسية إلى إدارة الفرع بعد مراجعتها مع مدراء النطاقات، وتنفيذ اختبارات الإعادة، والانتهاء من استلام أجهزة طلبة الثاني عشر وتسليمها لفريق الدعم التقني.