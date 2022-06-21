مدير الإمارات لمحاكاة الفضاء لـ «الاتحاد»: بدء تعقيم المحطة استعداداً لخروج صالح العامري وفريقه
مدير الإمارات لمحاكاة الفضاء لـ «الاتحاد»: بدء تعقيم المحطة استعداداً لخروج صالح العامري وفريقه
21 يونيو 2022 14:08
آمنة الكتبي (دبي) كشف المهندس محمد بن نشوق، مدير مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء أنه يتم حالياً تعقيم المحطة استعداداً لخروج صالح العامري رائد محاكاة الفضاء وفريق مهمة سيريوس 21، كما سيتم إعداد التقارير النهائية وتهيئتهم نفسياً بعد الخروج من المهمة.
وقال لـ«الاتحاد»: إن المحطة بعد المهمة ستكون أبوبها مفتوحة لمدة 48 ساعة وسيعمل الفريق على استكمال التجارب العلمية وإجراء الفحوصات الطبية، مبيناً أن الفريق حالياً يستعد لمرحلة التحام المركبة للعودة إلى كوكب الأرض، موضحاً أنه في أواخر 3 أيام سيكون الفريق على مدى قريب من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
وقال مدير مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء: يعمل طاقم المهمة في جسم محكم الإغلاق يحاكي مركبة فضائية، لفهم آثار العزلة في الجانبين النفسي والفزيولوجي البشري، ودعم الاستعدادات لمهام استكشاف الفضاء التي تستغرق فترات طويلة، فيما يتكوّن المجمع التجريبي الخاص بالمهمة من أنظمة مستقلة لدعم الحياة، يتم التحكم فيها وتعمل وفق معايير محددة، بما في ذلك نظام التهوية، وتكييف الهواء، وتنقية الغلاف الجوي، وتحليل الغاز ودعم ظروف معينة للضغط، ودرجة الحرارة والرطوبة وتكوين الغاز، فضلاً عن إمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء.
وأوضح بن نشوق تعد مهمات محاكاة الفضاء تجارب محورية تضع أسساً لتصميم وتنفيذ مهام فضائية مستقبلية، فيما ترسم خريطة طريق لاستكشاف المريخ والكواكب الأخرى، وسيتم نشر البيانات العلمية فور الانتهاء منها من قبل الجامعات المحلية، مؤكداً أهمية المهمة في إثراء حركة البحث العلمي، ومساعدة العالم في إنجاز مهام فضاء مستقبلاً، من خلال النتائج والمواد العلمية التي سيتم التوصل إليها.
وقال: إن البرنامج الإماراتي لمحاكاة الفضاء خطوة محورية، حيث سيقدم نتائج علمية تساهم في دعم مهمات الفضاء مستقبلاً، مضيفاً بأن البرنامج يأتي من خلال تعاون دولي يضم وكالات الفضاء الروسية، والأميركية ناسا، والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى أنه سيعزز بناء علاقات وتعاون مثمر في علوم الفضاء.
وأوضح مدير مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، أن المهمة تجرى في المجمع التجريبي الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وهو مجهز بالكامل لمحاكاة الظروف في الفضاء والعزلة عن الأرض، مضيفاً بأن المهمة تشمل 5 أبحاث حول علوم وظائف الأعضاء، وعلم النفس والأحياء، وبالتعاون مع 4 جامعات إماراتية وهي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الإمارات.
وأضاف: تتضمن الأهداف العلمية للمهمة إجراء الاختبارات على الأدوات التجريبية المتاحة، والاستعداد للعمل على متن محطة الفضاء الدولية في ظروف العزل داخل جسم محكم الإغلاق، حيث يعمل الطاقم في جسم محكم الإغلاق يحاكي مركبة فضائية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبيانات العلمية التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروع، واختبار آليات إنشاء وعمل فرق التعاون الدولي المسؤولة عن تحديد وحل المشكلات العلمية للبعثات القمرية المستقبلية، بالإضافة إلى تقييم مدى كفاءة نموذج العزل مقارنة مع مهمة فضائية حقيقية.