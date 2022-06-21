«تحقيق أمنية» تُساعد فرحانة على الحركة بحرية

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق حلم الطفلة فرحانة (14 عاماً)، والتي تُعاني من مرض يعوق قدرتها على الحركة، في الحصول على كرسي متحرك يُمكّنها من الخروج من المنزل بحرية.

وقام فريق عمل المؤسسة بالتحضير لحفل غداء استضافه فندق فيرمونت دبي للطفلة مع أفراد عائلتها. وتفاعل الجميع مع صيحات البهجة والسعادة التي أطلقتها فرحانة عندما تمّت مفاجأتها بإحضار الكرسي الذي يتناسب مع مقاساتها، حيث سارعت إلى تجربته وابتسامة الفرح تُضيء وجهها الطفولي الرائع.

وتقدّمت عائلة فرحانة بالشكر والتقدير والعرفان إلى القائمين على مؤسسة «تحقيق أمنية»، مُثمّنين جهودهم الكبيرة في مواصلة تنفيذ رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة القائمة على تحقيق أمنيات الأطفال المرضى داخل وخارج الدولة، وإضاءة شمعة الأمل في حياتهم مع عائلاتهم.