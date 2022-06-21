«الأعمال الخيرية» تطلق «حملة الأضحى»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، "حملة الأضحى" لعام 2022، التي تشمل جملة من المبادرات والمشاريع الخيرية المختلفة، بمستهدفات إجمالية تتجاوز 15 مليون درهم، وذلك داخل دولة الإمارات وخارجها. وأعلنت الهيئة أن قيمة الأضحية داخل الدولة تبلغ 620 درهماً، وقيمة الأضحية خارج الدولة 500 درهماً، أما سعر ذبح الأضحية خارج الدولة وتوزيع لحومها داخل الدولة 350 درهماً، بينما يبلغ سعر الخروف العربي المحلي 1500 درهم، كما أعلنت الهيئة عن فتح باب الاشتراك في أضحية الأبقار خارج الدولة حيث تبلغ قيمة السهم للأسرة الواحدة 350 درهماً، وذلك وفق ما ينص عليه شرعنا الحنيف في جواز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة واحدة. وأكد سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن حملة الأضحى تعد واحدة من أهم الحملات الموسمية، نظراً لمكانتها الدينية، وما تحمله من نفحات إنسانية للفقراء والمساكين، داعياً المحسنين والمحسنات إلى دعم مبادراتها ومشاريعها الإنسانية، واستثمار هذه الأيام المباركة في فعل الخيرات وبذل الصدقات. وتتضمن الحملة مشاريعاً مهمة، منها: ذبح الاضاحي، وكسوة العيد، وإطعام يوم عرفة، وإطعام قرية مسلمة، وفك كرب الغارمين، إلى جانب مشاريع بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وحفر الآبار وكفالة الأيتام وتوزيع المصاحف، وغيرها.

المصدر: وام