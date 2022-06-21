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"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 4.3 درجة جنوب إيران
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 4.3 درجة جنوب إيران
21 يونيو 2022 12:36

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.3 درجة – ريختر جنوب إيران، اليوم، الساعة 11:05، الموافق 21/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الزلازل
إيران
المركز الوطني للأرصاد
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