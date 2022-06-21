"الشعبة البرلمانية ": دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان
"الشعبة البرلمانية ": دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان
21 يونيو 2022 13:27
أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في مداخلة أسامة أحمد الشعفار عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في جلسة "معايير الحوكمة الدولية والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة "، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى "البرلمان التركي"، المنعقد في مدينة اسطنبول.
وقال أسامة أحمد الشعفار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية على الرغم من تصديق وتعهد 150 دولة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، وإعلان العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، عن دفاعها بشكل أفضل عن حقوق الإنسان وتحسين معاملة المهاجرين، إلا أنه لا زالت هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق الهجرة الآمنة، وانطلاقا من هذا المبدأ فقد انتهجت دولة الإمارات سياسة في هذا الشأن وفقاً لمجموعة من المبادئ من أهمها: لكل فرد الحق في الحياة الآمنة والكريمة، ولكل دولة الحق السيادي في سن القوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة بما يحمي حقوقها السيادية ومصالح شعبها، وتحديد أنظمة الدخول النظامي أو القانوني إليها ولها الحق أيضا في تحديد مدة البقاء وشروطه.
وأشارت إلى أن الهجرة بنوعيها النظامي وغير النظامي هي نتاج لأوضاع سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، وان الهجرة ستستمر طالما أن الكثير من الدول والمجتمعات تعيش حالة اللااستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، وبناء على ذلك فإن جميع البلدان الآمنة والمستقرة لن تكون بمنآى عن الهجرة إليها، وأن لا دولة تستطيع التعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة بمفردها.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التكاتف عمليا لتحقيق الهجرة الآمنة والنظامية، ومن ركائز هذا العمل الدولي المشترك هو تبادل البيانات المشتركة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير برامج بناء القدرات للعاملين في مجال الهجرة، وخلق ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب، وتحديد آلية الدعم المادي بين الدول.
وأوضحت أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفترة بين 2010 و2021 قد وصلت إلى ما يعادل 57 مليار دولار أميركي تم تقديمها للمتضررين والنازحين والمهاجرين وغيرهم.