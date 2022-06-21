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شؤون الرئاسة: رفع الأعلام صباح غدٍ بعد نهاية فترة الحداد على الشيخ خليفة
شؤون الرئاسة: رفع الأعلام صباح غدٍ بعد نهاية فترة الحداد على الشيخ خليفة
21 يونيو 2022 10:12

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن فترة الحداد الرسمي على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" تنتهي مع نهاية اليوم الموافق  21 من شهر يونيو الجاري، على أن ترفع الأعلام يوم غدٍ الأربعاء الموافق  22 من شهر يونيو الجاري الساعة التاسعة صباحاً.

رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسكنه الفردوس الأعلى جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته.

المصدر: وام
شؤون الرئاسة
علم الإمارات
خليفة بن زايد
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