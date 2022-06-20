بتوجيهات وحضور أحمد بن محمد.. «دبي للإعلام» يطلق «وَن ميديا دبي»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق «المجلس» مبادرة «وَن ميديا دبي» لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الإعلامي العامل في الإمارة، وضمن عدد من القطاعات الحيوية، تأكيداً لريادة دبي كمركز رئيسي للإعلام، وتعزيزاً لبيئتها الداعمة للإبداع والمبدعين، وسيتولى «نادي دبي للصحافة» تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية. وقد وجّه سمو رئيس «مجلس دبي للإعلام»، نادي دبي للصحافة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الخدمات النوعية المشمولة في المبادرة، وتيسير سبل الحصول عليها للصحافيين والإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب، وكذلك للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرة تسعى لتقديم قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي في دبي، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مركزاً رئيسياً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة في المنطقة، وتأكيداً على ريادة دبي المكان الأفضل في العالم للعيش والعمل من خلال ما توفره من خدمات على قدر رفيع من التميز لكافة التخصصات المهنية، ومن أبرزها قطاع الإعلام الذي يلقى في دبي كل العناية والاهتمام.

وأثنى سموه على دور «نادي دبي للصحافة» وإسهاماته على مدار العشرين عاماً الماضية، وما قام به من دور محوري في تأكيد المكانة الريادية لدبي كمركز رئيسي للإعلام في المنطقة من خلال ما قدمه من إنجازات بارزة في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» والتي تم تطويرها لتصبح «جائزة الإعلام العربي»، في مواكبة مستمرة لتنامي مكانة دبي على خريطة الإعلام في المنطقة والعالم، والتي انعكست بوضوح في اختيارها من قِبَل مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021 على التوالي.

وتأتي المبادرة الجديدة لمجلس دبي للإعلام في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الإعلامي في دبي، ضمن مؤسسات الإعلام المحلية أو العربية، وكذلك العالمية، كما تعكس المبادرة نهج دبي في تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع على المستويين الفردي والمؤسسي. وتتضمن قائمة الشركاء في إطلاق المبادرة كلاً من: مكتب تنظيم الإعلام، ومدينة دبي للإعلام، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وحي دبي للتصميم.

دبي مركز رئيسي للإعلاميين

وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن «وَن ميديا دبي» تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام في تهيئة بيئة نموذجية للإعلاميين تعينهم على تحقيق أعلى مستويات التميز.

نافذة موحدة

وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن مبادرة «ون ميديا دبي» تنسجم مع دور النادي في الاهتمام بالعاملين في قطاع الإعلام، وتقديم كل سبل الدعم للإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية في دبي.

شراكة نحو الأفضل

نوّه هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بقيمة مبادرة مجلس دبي للإعلام الرامية لدعم المجتمع الإعلامي العامل في دبي، وقال: «يسعدنا أن نكون شركاء مجلس دبي للإعلام في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي تقدم العديد من أوجه الدعم للإعلاميين من خلال نافذة موحدة تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات من نقطة واحدة».

وأعرب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، عن ترحيبه بمبادرة «ون ميديا دبي» والتي تأتي متناغمة مع مساعي الإدارة في تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، وحرص الإدارة على توفير مختلف أشكال الدعم الممكنة للمجتمع الإعلامي في دبي.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نتعاون مع مجلس دبي للإعلام؛ بهدف دعم القطاع الإعلامي وإعداد وتأهيل جيل من الإعلاميين الإماراتيين المتميزين ليسهموا في نشر رسالة دبي الإنسانية والثقافية والحضارية». وسيسعى البنك لتقديم تجربة مصرفية فائقة التميز ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة تعكس جهود البنك في مجال الابتكار والتطور الرقمي».

وثمّن الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الشراكة المثمرة مع مجلس دبي للإعلام، والتعاون مع نادي دبي للصحافة، في إطار المبادرة التي تسعى لتلبية جانب مهم من احتياجات المجتمع الإعلامي في الإمارة، وفي إطار الخدمات التعليمية التي توفرها «الهيئة»، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب المواهب والكفاءات الإعلامية المتميزة، مشيراً إلى أن «الهيئة» ستقدم المساعدة من خلال توفير قوائم بالمدارس الخاصة العاملة في إمارة دبي للإعلاميين الجدد المنتقلين للإقامة فيها، بما يمكنهم من تحديد أفضل ما يناسبهم من خيارات تعليمية لأولادهم.

تنسيق وتسهيلات

قال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: «يسعدنا في مكتب تنظيم الإعلام الدخول في شراكة مع مجلس دبي للإعلام، وأن نجدد التعاون مع نادي دبي للصحافة، إذ نثني على هذه المبادرة التشاركية التي تسهم في تعزيز صناعة الإعلام في الدولة».

وقال عبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» دبي: «فخورون أن نكون شركاء في مبادرة مجلس دبي للإعلام وأن نواصل التعاون المثمر والبنّاء مع نادي دبي للصحافة، والذي امتد لفترات طويلة في الكثير من المجالات، ونثمّن اختيار مركز أعمال اتصالات التابع لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون شريكاً في مبادرة (وَن ميديا دبي)».

وأكد المانع أن لـ «اتصالات الإمارات» سجلاً حافلاً من الإسهامات والشراكات المجتمعية مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتطويع إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية لخدمة المبادرات الهادفة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.

وستشكل تسهيلات الخدمات المقدمة عبر بوابة «وَن ميديا دبي» قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي المتنامي في دبي والذي يحتضن اليوم أكثر من 4000 شركة وعشرات الآلاف من الإعلاميين ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وإتاحة تسهيلات تعين المجتمع الإعلامي على تحقيق نوعية الحياة النموذجية التي يطمح إليها.