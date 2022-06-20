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إطلاق جائزة رأس الخيمة للقرآن 21
خلال إطلاق الجائزة (من المصدر)
21 يونيو 2022 01:27

رأس الخيمة (الاتحاد)

 أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الدورة الجديدة والمميزة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها 21، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، من أعلى قمة في جبل جيس.
وشهد مؤتمر إطلاق الجائزة الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة لها، وعدد من كبار المسؤولين.
وقال أحمد الشحي: إن الجائزة تسعى للتميز في كل دورة، ومن هذا المنطلق تم اختيار قمة جبل جيس لانطلاقة حيوية مميزة لهذه الجائزة المباركة في دورتها الحالية، منوهاً إلى التنوع والتألق الذي ستشهده مسابقات وفعاليات الجائزة، والتي تستهدف جميع فئات وشرائح المجتمع، وتستمد الجائزة رؤيتها من رؤية القيادة الحكيمة في تكريس قيم التميز الإبداع والتنافس وتعزيز الخطاب الوسطي المعتدل والتسامح وقيم المواطنة الصالحة، متوجهاً بكل الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل واللامحدود لهذه الجائزة المباركة مجددين الولاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة المباركة، التي تسعى دائماً لرفعة هذه الدولة في الداخل والخارج.

رأس الخيمة
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
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