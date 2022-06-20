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224 ألف درهم  قروضاً لأعضاء «تكافل الصحفيين»
لولوة ثاني
21 يونيو 2022 01:27

دبي (الاتحاد) 

 اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين مبلغ 224 ألف درهم قروضاً لعدد 7 أعضاء، منهم 2 عاملان بإجمالي مبلغ 100 ألف درهم و5 منتسبين بإجمالي مبلغ 124 ألف درهم، وذلك في اجتماعه مساء الخميس الماضي والذي تم عن بُعد، في رابع اجتماع للمجلس بعد تشكيله الجديد.
وقالت لولوة ثاني أمين الصندوق لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، إن مجلس الإدارة اعتمد هذه الدفعة من القروض للزملاء المتقدمين للحصول على القرض المستوفين للشروط طبقاً للنظام الأساسي للصندوق، ويسدد القرض على عامين، وهذه هي آخر دفعة من الصحفيين المتقدمين للحصول على القرض، ولا توجد قائمة انتظار.
حضر الاجتماع فضيلة المعيني رئيس مجلس الإدارة، وياسين سالم نائب رئيس مجلس الإدارة، وكلثم المندوس أمين السر، ونبيل الكثيري عضو مجلس الإدارة.

جمعية الصحفيين
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