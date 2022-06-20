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كهرباء ومياه دبي تطلق تقريرها عن «الشبكة الذكية»
كهرباء ومياه دبي تطلق تقريرها عن «الشبكة الذكية»
21 يونيو 2022 01:27

دبي (وام)

 أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها حول الشبكة الذكية لعام 2022، والذي سلطت فيه الضوء على أحدث مستجداتها الذكية ودورها في المحافظة على مكانتها بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها تميزاً حول العالم.
 وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم الشبكة الذكية في ضمان مواصلة الهيئة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة.
وتطرق التقرير إلى دور الشبكة الذكية في تطوير المدن الذكية بما يدعم مبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.  وركز التقرير على المحاور الستة لاستراتيجية الشبكة الذكية 2021-2035، وهي محور الممكنات التأسيسية ومحور التشغيل الآلي للشبكة الذكية ومحور حلول الطاقة الذكية والتنقل الأخضر ومحور شبكة المياه الذكية ومحور الذكاء الاصطناعي ومحور الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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