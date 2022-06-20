وفد «محاكم دبي» يطلع على النظام القضائي بالسعودية

الرياض (وام)

اطلع وفد من محاكم دبي برئاسة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ خلال زيارته المملكة العربية السعودية، على أفضل الممارسات في مجال تنفيذ الأحكام وتعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص وتوثيقات الكاتب العدل لدى وزارة العدل السعودية. يأتي ذلك في إطار التواصل والتكامل بين مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. والتقى الوفد خلال الزيارة فضيلة الشيخ طارق العريني وكيل وزارة العدل السعودية للتنفيذ وعدداً من المسؤولين بالوزارة وقام بجولة ميدانية في كلٍّ من: مركز العمليات العدلي، ومركز ناجز للخدمات العدلية ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ». ضم الوفد كلاً من القاضي خالد مبارك كنشام قاضي استئناف محكمة التنفيذ وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات، وأحمد أهلي مدير إدارة التنفيذ، وخالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات.