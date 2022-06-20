صقر غباش: نولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية للاجئين

إسطنبول (الاتحاد)

برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، شارك وفد المجلس في المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة، الذي افتتحه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، في مدينة إسطنبول، بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية. وبمشاركة برلمانات الدول الأعضاء والمراقبين والمنتسبين في الاتحاد البرلماني الدولي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية في موضوع الهجرة واللاجئين، وتحديد الخطوات الملموسة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتعزيز تعاون دولي أقوى وتنفيذ وطني أفضل.

وقال معالي صقر غباش: إن الإمارات تولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية للاجئين في العديد من دول العالم، متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي جائحة كورنا «كوفيد - 19»، مما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانياً وإنمائياً، قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم، بما يعادل 56.14 مليار دولار أميركي، لتواصل التزامها بدفع عجلة السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية.

كما ألتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا «البرلمان» على هامش أعمال المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة، المنعقد حالياً في مدينة إسطنبول بحضور وفد المرافق من الجانبين.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

واكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، مشيراً إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، خاصة في ظل الزيارات المتبادلة والتي كان آخرها واهمها زيارة فخامة رجب طيب أردوغان- رئيس جمهورية تركيا إلى دولة الإمارات في فبراير 2022، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2021

من جهته، قدم معالي البروفيسور مصطفي شنطوب أسمى آيات التهاني إلى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولشعب الإمارات، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

وأكد شنطوب أن العلاقات التركية الإماراتية تشهد تطوراً ونمواً كبيراً، مشدداً على حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع دولة الإمارات، كما أكد معاليه على حرص مجلس النواب التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والعمل مع مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات، بما يصب في صالح الجانبين.