صداقة «الوطني» تلتقي وفداً برلمانياً فنلندياً

أبوظبي (الاتحاد)

التقت سارة محمد فلكناز رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، حسن الطائي رئيس لجنة الصداقة الفنلندية-الإماراتية في البرلمان الفنلندي، والوفد المرافق في مقر المجلس بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضرته ماريان نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والتأكيد على عمق هذه العلاقات، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث تعزيز التعاون البرلماني في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية.