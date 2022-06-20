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بلدية رأس الخيمة: 1536 مخالفة لمواقع قيد الإنشاء
بلدية رأس الخيمة: 1536 مخالفة لمواقع قيد الإنشاء
21 يونيو 2022 01:27

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

رصدت دائرة بلدية رأس الخيمة 1536 مخالفة بحق مواقع البناء وقيد الإنشاء، وذلك على مدار الـ 8 أشهر الماضية بعد تدشينها نظام المخالفات الإلكتروني الجديد.
 وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة لـ «الاتحاد»: إن الدائرة ماضية في تكثيف حملاتها الميدانية الموجهة إلى مواقع البناء ومباني قيد الإنشاء للتحقق من تطبيقها كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة من قبل الشركات المشرفة على المشاريع والأعمال.
وذكر أن الدائرة قامت مؤخراً بإطلاق نظام المخالفات الإلكتروني، والذي يتم إدراج المخالفات المرصودة في مواقع قيد الإنشاء والبناء فوراً عبر الأجهزة الذكية الموجودة لدى المفتشين خلال الحملات الميدانية، والتي قد يرتكبها بعض من الاستشاريين والمقاولين؛ بهدف سرعة إنجاز المهام واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تضمن إخطار المعنيين بها وضمان سلامة مواقع البناء.

وأشار إلى أن النظام الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر من العام الماضي، تمكن حتى بداية شهر مايو المنصرم من تحرير 1536 مخالفة متنوعة عبر النظام الإلكتروني، والتي توضح لأصحاب الشركات والمقاولات المخالفات التي تم تحريرها من قبل المفتشين عبر الحملات الميدانية الدورية، والتي تم رصدها وتوثيقها، للعمل على دخولهم النظام واتباع الإجراءات اللازمة في ذلك.
وقال إن أهم وأبرز المخالفات التي يتم رصدها في مواقع البناء وعبر الحملات الميدانية، عدم وضع سور مؤقت حول القسائم في مواقع قيد الإنشاء وغيرها، مضيفاً أنه تتم دعوة أصحابها بضرورة الالتزام التام بها وتطبيق كافة القوانين واللوائح.
 وذكر أنه يحق لأصحاب الشركات التظلم خلال 30 يوماً من إصدار المخالفة، ويتم التأكد من وضع المخالفة من قبل لجنة تضم مهندسين من الإدارة المختصة بهدف ضمان بيئة عمل آمنة لكافة المعنيين في أعمال البناء، والحفاظ على الممتلكات والصالح العام.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توجيه فريق الرقابة بزيارة المواقع بشكل دوري لضمان التزام المشاريع باشتراطات دائرة البلدية وتنظيم المواقع، حيث تم تنفيذ أكثر من 2000 زيارة للمواقع منذ إطلاق النظام حتى شهر أبريل، وستواصل الحملات بهدف دعوة كافة الشركات تجنب الإضرار بممتلكات الأفراد والجهات.
وأكد أن النظام يسهل من عملية رصد المخالفات في تلك المواقع لضمان تحقيق الأمن والسلامة ودعوة أصحاب الشركات تسديد قيمة المخالفات، نتيجة الإخلال بالاشتراطات ورفع التظلمات التي يتم النظر إليها من قبل الفرق المتخصصة. كما أنه يساهم في رفع جودة الخدمات الرقمية التي تسهل المهام دون الحاجة إلى مراجعة العملاء مباني وإدارات البلدية بشكل يقتصر من الوقت والجهد وإنجاز المعاملات بالشكل المطلوب.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
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