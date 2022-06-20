«إدارة الأزمات» في حلقة ببلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، تعزيز سبل إثراء المعرفة ونشر ثقافة تبادل الخبرات بين الموظفين، عبر سلسلة الحلقات المعرفية التي تنظمها في «قاعة الابتكار» بالمبنى الرئيسي للبلدية، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي - إدارة المعرفة والابتكار، بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وقد نظمت البلدية الحلقة المعرفية الحوارية الرابعة حضورياً في «قاعة الابتكار» وافتراضياً عبر أحد البرامج التقنية، وذلك تحت عنوان (إدارة البلدية للأزمات والطوارئ)، بهدف تشجيع القيادات وأصحاب الكفاءات والخبرات من موظفي البلدية على نقل خبراتهم ومعارفهم إلى باقي الموظفين لتعزيز الارتقاء المستمر بالأداء، ودعم رؤية البلدية في تكامل الأدوار وتبادل المعارف.

وتضمنت الجلسة التي استهدفت جميع موظفي بلدية مدينة أبوظبي، وقدمها كل من المهندس خالد المرزوقي من إدارة البيئة والصحة والسلامة، والمهندس عبدالله المحرمي من إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، تضمنت عرضاً تقديمياً لإدارة البلدية للأزمات والطوارئ، حيث تم استعراض الإطار العام لعمليات الطوارئ في بلدية مدينة أبوظبي للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من الأوبئة، وكذلك استعراض آلية تسلم البلاغات وإدارة الحدث داخلياً وخارجياً. وتم خلال الجلسة التطرق إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل بلدية مدينة أبوظبي لضمان سلامة الزوار في الحدائق والمرافق التابعة للبلدية، واستعراض المبادرات التي قامت بها البلدية للحد من انتشار «كورونا».