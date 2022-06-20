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5 مبادرات في بلدية دبا الحصن
5 مبادرات في بلدية دبا الحصن
21 يونيو 2022 01:27

دبا الحصن (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن 5 مبادرات متنوعة، وذلك انطلاقاً من تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات في تحقيق مبادرات البلدية، لا سيما المجتمعية منها؛ وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتحويل مدينة دبا الحصن إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق. وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن البلدية بكافة إداراتها وأقسامها مستمرة في جهودها لإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المتنوعة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة». وتفصيلاً، أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرات «المزارع الشامل»، و«سيارة الورشة المتنقلة»، و«الرحمة»، و«مزارع البلدية»،  و«النادي الرياضي للموظفين».

دبا الحصن
بلدية دبا الحصن
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