«سلامتك في الصيف» بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين، متمثلة في قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، مبادرة «سلامتك في الصيف»؛ بهدف المحافظة على سلامة العمال من مخاطر العمل في فصل الصيف، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، متمثلاً في شركة «ماي دبي».

واستهدفت الحملة مواقع الإنشاءات بالإمارة، لتوعية العمال بإجراءات السلامة الواجب اتباعها للوقاية من ضربات أشعة الشمس، وتم توزيع أدوات السلامة اللازمة للعمال، بالإضافة إلى مظلات ومعقمات.

ودعت دائرة بلدية أم القيوين جميع القائمين بالأعمال الميدانية، التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال في فصل الصيف، والالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة.