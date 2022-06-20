«التربية» تهيئ الطلبة للابتعاث الجامعي في النسخة الخامسة من «سفراؤنا»

دينا جوني (دبي)

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، وكيلة قطاع الرعاية وبناء القدرات، عن تعديل آلية ترشيح وقبول الطلبة في برنامج «سفراؤنا» الدولي، بعد عودة تطبيقه حضورياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كورونا»، ولفتت الضحاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مركز تدريب المعلمين في عجمان، أن النسخة الخامسة من «سفراؤنا» للعام 2021-2022، ستركّز على مسارين هما «المستقبل» و«الابتكار»، بعد أن تمّ إعداد المحتوى التدريبي الخاص بهما، والاتفاق مع الجهات الأكاديمية الدولية في 6 دول مختلفة لتنفيذه.

وشرحت أنه وفقاً للآلية الجديدة، لم يعد بالإمكان ترشيح الطلبة مباشرة من المدارس إلى برنامج «سفراؤنا» الدولي، لافتة أن الترشيح يتم اليوم من خلال برنامج «استعداد» وهو البرنامج الوطني من«سفراؤنا»، وأشارت أن عدد الطلبة في «استعداد» اختير منهم 250 طالباً وطالبة، بناءً على تقييم أساتذة الجامعات في المشاركين في تدريب الطلبة.

وقد أرسلت الوزارة دعوات للطلبة للترشّح للنسخة الخامسة من«سفراؤنا» الدولي، بناء على أدائهم، وسيخضع الطلبة المرشحون لمقابلات شخصية يتم على أساسها اختيار أفضل 100 طالب وطالبة.

ويستهدف «سفراؤنا» طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة والفنية على مستوى الدولة، وإيفادهم إلى 12 من أفضل الجامعات والمؤسسات في العالم خلال إجازة الصيف الدراسية للحصول على تدريب عالمي المستوى يعزز معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات، ويزودهم بالمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، ويطلعهم على أفضل الممارسات الدولية المبتكرة.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار والقيادة، وبناء المواطن العالمي، وغرس حب العمل التطوعي والإنساني لدى الطلبة، وإعداد وتمكين الجيل القادم من القادة بالمهارات اللازمة ليكون لهم دور فاعل وبناء في النهوض بالاقتصاد المعرفي التنافسي العالمي في القرن الحادي والعشرين. وتتمحور برامج «سفراؤنا» حول خمس ركائز أساسية هي منهجية ومهارات البحث العلمي، التعاون والعمل الجماعي، الابتكار والإبداع وسعة الخيال، التفكير الناقد، وحل المشكلات.

وأضافت الضحاك: أن برامج سفراؤنا لهذا العام تندرج ضمن مسارين رئيسيين، هما مسار الابتكار ومسار المستقبل. وتهدف برامج سفراء المستقبل إلى إيفاد مجموعة من الطلبة ذوي الأداء الأكاديمي المتميز إلى دول متميزة في التعليم، وتتيح لهم فرصة زيارة نخبة من الجامعات الرائدة التي تحتل ترتيباً عالمياً متقدماً من حيث جودة التعليم، وكذلك الاطلاع على التخصصات الدراسية التي تطرحها هذه الجامعات والتي يتطلبها سوق العمل، كما تتيح لهم معرفة آلية وشروط الالتحاق بهذه الجامعات، الأمر الذي يساعدهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، بما يتناسب وتطلعات الدولة.

المعلا: تحضير الطلبة للابتعاث

أفاد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بأن الوزارة تحرص على تطبيق أعلى المعايير في اختيار الطلبة المشاركين ببرامج سفراؤنا لضمان تحقيق الجودة والتميز والاستفادة المعرفية القصوى للطلبة. وتُعد هذه البرامج حجر الأساس في إعداد الطلبة للمرحلة الدراسية الجامعية وتعزيز فرص نجاحهم فيها، وتنسجم مع خطط الابتعاث التي طورتها الوزارة، وكذلك مجالات الابتعاث ذات الأولوية للدولة».

وأضاف د. المعلا: «أن برامج سفراؤنا تساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071 التي تتطلع إليها الدولة وتسير إليها بخطى واثقة، كما تحقق مرتكزاتها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل بالشباب. وكذلك تساهم برامج سفراؤنا في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة، وتمكن الطلبة من توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي».