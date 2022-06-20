شراكة بين «إمبريال كوليدج لندن للسكري» و«مورفيلدز للعيون»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مؤخراً اتفاقية مع مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي لتقديم خدمات طب العيون لمرضى المركز في أبوظبي، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي جزء من مبادلة للرعاية الصحية أيضاً.

وسيتمكن المرضى الآن من الوصول إلى خدمات طب العيون التي يقدمها أطباء مورفيلدز في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الكائن في شارع الخليج العربي، بما يتماشى مع أهداف الفريقين اللذين يتطلّعان إلى تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية عالمية المستوى. وقال الدكتور نيكولاس ريتشاردز، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «تم تأسيس مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري على قاعدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطنا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ البداية أهمية الدور الذي تؤديه الشراكات الدولية في النجاح بمهمة تطوير الخبرات الطبية داخل دولة الإمارات، ونفتخر اليوم بالتعاون مع شريك آخر لمبادلة للرعاية الصحية».

وفي سياق متصل، قال الدكتور إسماعيل محمد أربابي، المسؤول الطبي واستشاري طب العيون: «نفتخر بأن نكون جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، الأمر الذي يمنحنا الفرصة للمزيد من الشراكات التي ستمكننا من تقديم رعاية شاملة لمجموعة أكبر من المرضى».