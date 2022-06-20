الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شراكة بين «إمبريال كوليدج لندن للسكري» و«مورفيلدز للعيون»
شراكة بين «إمبريال كوليدج لندن للسكري» و«مورفيلدز للعيون»
21 يونيو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

 وقَّع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مؤخراً اتفاقية مع مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي لتقديم خدمات طب العيون لمرضى المركز في أبوظبي، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي جزء من مبادلة للرعاية الصحية أيضاً.
وسيتمكن المرضى الآن من الوصول إلى خدمات طب العيون التي يقدمها أطباء مورفيلدز في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الكائن في شارع الخليج العربي، بما يتماشى مع أهداف الفريقين اللذين يتطلّعان إلى تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية عالمية المستوى. وقال الدكتور نيكولاس ريتشاردز، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «تم تأسيس مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري على قاعدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطنا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ البداية أهمية الدور الذي تؤديه الشراكات الدولية في النجاح بمهمة تطوير الخبرات الطبية داخل دولة الإمارات، ونفتخر اليوم بالتعاون مع شريك آخر لمبادلة للرعاية الصحية».
وفي سياق متصل، قال الدكتور إسماعيل محمد أربابي، المسؤول الطبي واستشاري طب العيون: «نفتخر بأن نكون جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، الأمر الذي يمنحنا الفرصة للمزيد من الشراكات التي ستمكننا من تقديم رعاية شاملة لمجموعة أكبر من المرضى».

 

إمبريال كوليدج
مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري
أبوظبي
آخر الأخبار
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
عربي ودولي
عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
22 يونيو 2022
مراسم توقيع الاتفاقية
عربي ودولي
السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
22 يونيو 2022
نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
عربي ودولي
واشنطن تدعم ليتوانيا في مواجهة روسيا
22 يونيو 2022
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
عربي ودولي
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
22 يونيو 2022
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق
عربي ودولي
هل ضغط ترامب من أجل إلغاء نتيجة انتخابات 2020؟
اليوم 23:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©