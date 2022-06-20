جامعة أبوظبي تحصد جائزة ذهبية عالمية

أبوظبي(الاتحاد)

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، على جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية للعام 2022، وذلك تقديراً لتميزها الأكاديمي في برامج إدارة الأعمال، ليتم تكريمها من بين 615 قسما تمثل 38 بلداً حول العالم. وتُعد «بيتا جاما سيجما» جمعية دولية مرموقة تنبثق عن اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة «AACSB».

وجاء تكريم كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، تقديراً للتجربة التعليمية الشاملة التي تقدمها للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. وكجزء من الجائزة، ستحظى جامعة أبوظبي بمنحة دراسية من الجمعية لأحد طلبتها المتميزين في قطاع إدارة الأعمال. ويأتي الحصول على الجائزة نظير التزام قسم «بيتا جاما سيجما» في جامعة أبوظبي تجاه رسالة الجمعية ومشاركته الفعالة في أنشطة القسم المتعددة. وكان قسم «بيتا جاما سيجما» في جامعة أبوظبي قد نظم واستضاف سلسلة من الفعاليات التي تتمحور حول الطلبة، بما في ذلك المحاضرات والبرامج التوجيهية وبرامج رد الجميل للجمعية، وبرنامج المتابعة والتوجيه التنفيذي.