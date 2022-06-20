تدشين الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات لرعاية الموهوبين»

دبي(الاتحاد)

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الموقع الإلكتروني للجمعية الذي تم إطلاقه رسمياً بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمكتب معاليه بالقيادة العامة لشرطة دبي. وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «ديجي بريزينس لتصميم نظم الحاسب الآلي»، ممثلة بمديرها خلدون مرعي، على إنجاز وتصميم الموقع. من جانب آخر، استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الطالب الموهوب الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، وأشاد بما حققه من إنجازات علمية متفردة ونادرة، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن.

والطالب الشيخ خليفة بن حزير آل مكتوم، هو أحد الطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم، من قبل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ودعمه على استكمال مسيرته العلمية خارج الدولة في تخصص نادر وهام جداً، وهو الهندسة النووية.