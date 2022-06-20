الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تدشين الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات لرعاية الموهوبين»
ضاحي خلفان خلال تدشين الموقع الإلكتروني (من المصدر)
21 يونيو 2022 01:27

دبي(الاتحاد)

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الموقع الإلكتروني للجمعية الذي تم إطلاقه رسمياً بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمكتب معاليه بالقيادة العامة لشرطة دبي. وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «ديجي بريزينس لتصميم نظم الحاسب الآلي»، ممثلة بمديرها خلدون مرعي، على إنجاز وتصميم الموقع. من جانب آخر، استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الطالب الموهوب الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، وأشاد بما حققه من إنجازات علمية متفردة ونادرة، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن.
والطالب الشيخ خليفة بن حزير آل مكتوم، هو أحد الطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم، من قبل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ودعمه على استكمال مسيرته العلمية خارج الدولة في تخصص نادر وهام جداً، وهو الهندسة النووية.

ضاحي خلفان
دبي
جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
آخر الأخبار
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
عربي ودولي
عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
22 يونيو 2022
مراسم توقيع الاتفاقية
عربي ودولي
السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
22 يونيو 2022
نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
عربي ودولي
واشنطن تدعم ليتوانيا في مواجهة روسيا
22 يونيو 2022
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
عربي ودولي
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
22 يونيو 2022
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق
عربي ودولي
هل ضغط ترامب من أجل إلغاء نتيجة انتخابات 2020؟
اليوم 23:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©