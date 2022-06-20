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بروتوكول تعاون لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية 2022
بروتوكول تعاون لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية 2022
21 يونيو 2022 01:27

الخرطوم (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأمانة العامة للجائزة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية بالخرطوم خلال الفترة من 30 نوفمبر - 03 ديسمبر 2022، بحضور الدكتور أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية رعاية وفلاحة النخيل السودانية.
وقال البشري: إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الثلاث السابقة للمهرجان، وأوضح الدكتور البشري بأن الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية بالخرطوم بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور.

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المهرجان الدولي للتمور السودانية
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