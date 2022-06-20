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الإمارات.. طقس الغد حار نهاراً
تعبيرية
20 يونيو 2022 19:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً غائماً جزئياً يصبح صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية. 

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:51 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 12:27 والجزر الثاني عند الساعة 00:56. 

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

المصدر: وام
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