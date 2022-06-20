الإمارات.. طقس الغد حار نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً غائماً جزئياً يصبح صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:51 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 12:27 والجزر الثاني عند الساعة 00:56.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.