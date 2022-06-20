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الإمارات
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
20 يونيو 2022 18:13

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد. 

المصدر: وام
إيران
الإمارات
عبدالله بن زايد
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