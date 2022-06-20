الإمارات تولي أهمية قصوى لمساعدة للاجئين حول العالم

يشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على رأس وفد المجلس في المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم في مدينة إسطنبول و ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية بمشاركة برلمانات الدول الأعضاء والمراقبين والمنتسبين إلى الاتحاد.

يضم وفد المجلس في عضويته سعادة كل من: عائشة محمد الملا، وأسامة أحمد الشعفار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس و عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس. يهدف المؤتمر إلى جمع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية في موضوع الهجرة واللاجئين، وتحديد الخطوات الملموسة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتعزيز تعاون دولي أقوى وتنفيذ وطني أفضل.

ويتيح المؤتمر للبرلمانيين فرصة تقييم حالة تنفيذ الاتفاقيات العالمية والتحديات المرتبطة بهذا الموضوع من خلال اتخاذ إجراءات جماعية وثنائية ووطنية أقوى.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للمساعدات الانسانية للاجئين في العديد من دول العالم، متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي جائحة كورنا "كوفيد 19" ما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانيا و إنمائيا قياسا إلى دخلها القومي الإجمالي حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 إلى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم / ما يعادل 56.14 مليار دولار أمريكي لتواصل التزامها بدفع عجلة السلام و الازدهار العالمي إلى جانب توفير الدعم التنموي و الإنساني و الخيري في عدد من الدول النامية. و أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تبنت عبر تاريخها استراتيجية تعاونية تكافلية في علاقتها مع جميع الدول وبلغ عدد الدول التي استفادت من المساعدات الإنمائية و البرامج الإنسانية 178 دولة عبر العالم. و تناقش جلسات المؤتمر الاتفاقيات المعنية بالهجرة، ومعالجة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتقاسم مسؤولية أعباء الهجرة، و التجربة التركية في استضافة المهاجرين.