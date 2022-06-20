«أبوظبي للطفولة»: الآباء ركيزة التنشئة السليمة للطفل

أكدت سعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدور المهم للآباء في الحفاظ على الروابط الأسرية السليمة و بناء علاقات إيجابية وقوية بين أفراد الأسرة، تسهم في ترسيخ الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها باعتبارها المصدر الأول والأهم لتعلم الأطفال وتنشئتهم وتقديم الرعاية الصحيحة لهم.

وقالت سهيل في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للأب الذي يصادف 21 يونيو من كل عام إن الرعاية التي يحصل عليها الطفل في سنوات حياته الأولى تسهم بشكل كبير في تحديد سمات شخصيته و رسم ملامح مستقبله، فضلا عن أهميتها في صقل قدرات ومواهب الطفل وتنميتها مع مرور الوقت لتمكينه من تحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

وأشارت سعادتها إلى أن دور الوالدين اليوم في رعاية أطفالهما أصبح أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي، لاسيما مع التطور التقني الكبير الذي طال مختلف مناحي الحياة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الانتشار غير المسبوق للأجهزة الرقمية و الشاشات ومواقع تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جانب الألعاب الإلكترونية التي باتت تحتل جل الوقت الذي كان يقضيه الطفل سابقا في ممارسة الأنشطة البدنية و التفاعلية و الاجتماعية مع الوالدين والأشقاء و المحيطين به و التي حدت بشكل ملحوظ من تواصل الطفل مع والديه و محيطه من ناحية ومن جودة تواصل الوالدين مع أطفالهما من ناحية أخرى.

و أكدت سعادتها أن دور الآباء في تنمية الطفل لا يقل أهمية عن دور الأم، داعية إلى ضرورة تعزيز مساهمة الآباء في تحقيق رفاهية أطفالهم، من خلال زيادة الاهتمام بجودة الحياة الصحية للطفل، ومتابعة الحياة الرقمية له لضمان حمايته من مختلف المخاطر المحتملة، وتعزيز مشاركتهم في تعليم أطفالهم ومتابعة نموهم وتطورهم.

وأوضحت أن المشاركة الفعالة للآباء في التعليم المبكر لأطفالهم يسهم في تمكينهم من تحقيق النجاح في السنوات اللاحقة من حياة الطفل والتغلب على التحديات التي قد تواجههم في الحياة. و شددت على أهمية أن يكون الآباء قدوة لأطفالهم حيث أظهرت العديد من الدراسات حاجة الأطفال إلى تعلم المهارات الحياتية الأساسية من آبائهم، مثل ضبط النفس وإدارة السلوك والتحكم في المشاعر، في مرحلة الطفولة المبكرة ليكونوا ناجحين طوال حياتهم، لذلك يجب على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم، حيث يتفوق الأطفال في مهارات القيادة وغيرها من المهارات الأساسية المهمة والتي يمكن للطفل اكتسابها بسرعة من والده.

و أوضحت سعادتها أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العلاقة الإيجابية بين الأم والأب تزيد من رفاهية الطفل، فإذا نشأ الأطفال في ظل علاقات قوية قائمة على التعاون والاحترام بين الوالدين، تزداد لديهم الرغبة في تبني نفس الصفات في علاقاتهم المستقبلية، ويتحسن أداؤهم الدراسي، لافتة إلى أن الآباء الذين يشاركون في المهام اليومية العادية في المنزل مع أطفالهم، يؤثرون بشكل إيجابي على نمو أطفالهم وتعلمهم مهارات جديدة، ويغرسون فيهم قيم التعاون والمشاركة والاحترام.

و كشفت سعادتها أن الهيئة بصدد إصدار دليل إرشادي خاص بالآباء، يهدف إلى التعريف بدور الأب في الأسرة، ودعم شريكته خلال مرحلة الحمل، وأهم المعلومات حول استقبال مولودهما الأول، ويركز على أهمية التواصل المستمر والمفتوح بين الوالدين والشفافية والعمل الجماعي في تكوين الأسرة، ويقدم للوالدين الكثير من الخبرات المهمة حول إدارة المشاعر حيال استقبال المولود الأول لهما، إلى جانب العديد من المعلومات والمهارات المهمة التي يحتاجها الأب في التعامل مع حمل زوجته واستقبال طفلهما.