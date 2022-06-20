الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
النيابة العامة للدولة توضح مفهوم المحتوى غير القانوني
النيابة العامة للدولة توضح مفهوم المحتوى غير القانوني
20 يونيو 2022 16:14

 أوضحت النيابة العامة للدولة مفهوم المحتوى غير القانوني وذلك خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة: "طبقا للمادة1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فقد نصت على أن المحتوى غير القانوني هو المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن  نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. 

المصدر: وام
التواصل الاجتماعي
النيابة العامة
الإمارات
موقع التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
مباحثات بين الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان
عربي ودولي
عبدالله الثاني ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات
22 يونيو 2022
مراسم توقيع الاتفاقية
عربي ودولي
السعودية والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
22 يونيو 2022
نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
عربي ودولي
واشنطن تدعم ليتوانيا في مواجهة روسيا
22 يونيو 2022
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
عربي ودولي
مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية قرب أوكرانيا
22 يونيو 2022
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق
عربي ودولي
هل ضغط ترامب من أجل إلغاء نتيجة انتخابات 2020؟
اليوم 23:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©