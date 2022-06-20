شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الثالثة من حملة «صيّف بأمان»، وذلك بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب وتستمر الحملة خلال الفترة الصيفية. وأكدت اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة المجتمع، لافتة إلى أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم. وتشارك في الحملة جهات عدة من شرطة أبوظبي وهي: قطاع الأمن الجنائي، مديرية المرور والدوريات، إدارات الشرطة المجتمعية، إدارة المعلومات الأمنية وإدارة الإعلام الأمني.

وستركز الحملة على محاور مختلفة لتوعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب. وناشدت الحملة أفراد المجتمع بتعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي، من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828، التي تسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم بشتى أنواعها.