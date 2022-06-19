وزارة الداخلية تحذر من رسائل مشبوهة

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من "رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية أو شرطية يحاول بواسطتها المحتالون النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي".

وأضافت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "توهم هذه الرسائل المستقبلين بأنها من جهة حكومية وتحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس وممارسة الاحتيال الإلكتروني".

ودعت الوزارة "إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الرسائل ليتم التعامل معها".

وجددت وزارة الداخلية "التأكيد على أن الرسائل الصادرة منها تتم عبر الأرقام الرسمية وعبر البريد الإلكتروني (الإيميل) وطرق التواصل المعروفة والآمنة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي