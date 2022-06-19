280 فعالية في النشاط الصيفي لـ «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (وام)

يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم غداً نشاطه الصيفي في دورته السادسة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» ويستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 250 منتسباً، منهم 200 من أعضاء النادي. وتشارك أكثر من 30 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية وتنظيم النشاط الذي يشتمل على 280 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي وإسعافات أولية. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الرعاية الماسية للهيئة والحرص على استثمار طاقات الشباب والالتزام بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لإيجاد مجتمع خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل على دمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن 4 محاور تشمل الموظفين والمتعاملين والمجتمع والشركاء، وتدعم المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة لإتاحة جميع الفرص أمام أصحاب الهمم للاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكّلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع. ولفت إلى أن عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها بين عامي 2015 و2021 بلغ 71 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، مؤكداً أن هذه المبادرات ساعدت في الوصول إلى 3.484.998 شخصاً، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94% في عام 2021.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن القيادة الرشيدة توصي بدعم «أصحاب الهمم» وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه. وأشار إلى أن الهدف من النشاط الصيفي يتمثل في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي والتعريف بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية. وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة السادسة لإثراء النشاط الصيفي بفعاليات متنوعة يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة وصولاً إلى الهدف المنشود.