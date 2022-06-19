سفارة نيوزيلندا تشيد بجهود تريندز البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض وفد من سفارة نيوزيلندا لدى الدولة برئاسة سام أوكونور نائب رئيس البعثة، خلال زيارته إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عدداً من القضايا البحثية والدولية، وسبل التعاون البحثي فيما يخدم الجانبين وينشر المعرفة.

ورحَّب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» بأوكونور والوفد المرافق الذي ضم نادين الشوا المستشارة بالسفارة، وبحث عوض البريكي رئيس قطاع تريندز جلوبال، والدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث العلمي مع الوفد سبل التعاون مع مراكز البحث والفكر في نيوزيلندا، وقدما نبذة موجزة عن مركز «تريندز»، وطبيعة الدراسات والأبحاث العلمية التي يقوم بها.

وثمن الوفد الزائر جهود «تريندز» البحثية، ومشيراً إلى أنه يتابع أعمال المركز باهتمام كبير، وكان حريصاً على زيارة المركز والتعرف عن قرب إلى أنشطته وجهوده، معرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل والتعاون بما يخدم البحث والمعرفة والتعاون مع المراكز الفكرية في الإمارات ونيوزيلندا. من جانب آخر زار الدكتور محمد أبو الفرج صادق الكاتب والمفكر العربي والباحث الأكاديمي مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات والتقى عوض البريكي والدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث العلمي، وعدداً من الباحثين الشباب في المركز، مقدراً جهود «تريندز» في تأهيلهم وتمكينهم في مجال البحث الذي يفتح الطريق إلى المعرفة والابتكار.