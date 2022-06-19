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ورش لتنفيذ قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي
ورش لتنفيذ قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي
20 يونيو 2022 01:10

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورش عمل لموظفي الإدارات المختصة في عددٍ من دوائر حكومة دبي، ضمن تنفيذ إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز دبي للإحصاء، بهدف توفير مؤشر دوري لقياس تطور إنتاجية الخدمات الحكومية وفقاً للقطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتوفير مؤشر للكفاءة الكلية للقطاع الحكومي قابل للمقارنة دولياً، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة في حكومة دبي.
كما تهدف اللقاءات إلى مناقشة مراحل تنفيذ خطة قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، والتحقق من استكمال جمع البيانات اللازمة للقياس، ومن ثم تحليلها وبعد ذلك وضع المؤشرات لقياس إنتاجية القوى العاملة في دوائر حكومة دبي.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة حرص دبي باستمرار على تطوير منظومة العمل الحكومي، بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية، وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال: إن حكومة دبي تستشرف المستقبل، وتحرص على تعزيز فعالية الجهاز الحكومي وتطويره، وزيادة كفاءته وجعله أكثر رشاقة، ورفع مستوى إنتاجيته، إضافة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء.

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
دبي
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