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«كهرباء دبي» تسجل براءة اختراع في تقنية البطاريات
«كهرباء دبي» تسجل براءة اختراع في تقنية البطاريات
20 يونيو 2022 01:10

دبي (وام) 

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن بطارية ذات تدفق، تمتاز بتحسين عملية الأكسدة والاختزال، من خلال تغيير هندسة أشكال مداخل ومخارج الخلايا، لتصبح أكثر انسيابية. وتتميز البطارية بضمان الحد الأدنى من انخفاض الضغط والتوزيع الأمثل للمحلول الكيميائي الكهربائي «الإلكتروليت» وبالتالي تحسين أداء وكفاءة نظام التدفق في البطارية ورفع كثافة الطاقة، إلى جانب خفض تكاليف التصنيع. وتسهم براءة الاختراع بمواجهة أحد أكبر التحديات في عالم تقنية البطاريات ذات التدفق، حيث إن انخفاض كفاءة توزيع محلول «الإلكتروليت» داخل نطاق مواقع التفاعل النشطة والزوايا وحول الأقطاب يؤدي إلى خفض الضغط وبالتالي تقليل كفاءة الأداء الكلي للبطارية. 
وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره بهذا الإنجاز العلمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات والتميز ويدعم مساعيها لإثراء المجتمع العلمي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الإنجاز ينسجم مع استراتيجية الهيئة لضمان أمن واستدامة الطاقة من خلال اعتماد أحدث تقنيات تخزين الطاقة وتنفيذ عدة مشروعات لتخزين الطاقة. وقال المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في «الهيئة»: «يضم مركز البحوث والتطوير ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 44 باحثاً وباحثة، من بينهم 26 من حملة الدكتوراه والماجستير، ونشر المركز منذ إطلاقه 84 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة».

هيئة كهرباء ومياه دبي
البطاريات الكهربائية
مركز البحوث والتطوير
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