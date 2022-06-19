5 خدمات يوفرها «أجرة أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن خمس خدمات يوفرها تطبيق «أجرة أبوظبي» لجعل التنقل عبر سيارات الأجرة أسهل وأسرع. وتتمثل الخدمات في اختيار وقت الرحلة والموعد المتوقع لوصول المركبة، الدفع ببطاقة الائتمان أو رمز الاستجابة السريعة، وتحديد موقع الراكب من دون كتابة تفاصيل، وتوفير خيارات المفقودات والاستفسارات، واختيار نوع المركبة.

وأوضح المركز أنه يمكن تحميل تطبيق «أجرة أبوظبي» عبر «جوجل بلاي» و«الأبل ستور» و«جاليري آب». وأفاد مركز النقل المتكامل بأن العام الماضي تم خلاله إنجاز نحو مليوني طلب على خدمة النقل بمركبات الأجرة من خلال تطبيق «أجرة أبوظبي».

ويستمر مركز المتكامل بتنفيذ المشاريع التطويرية لقطاع النقل بمركبات الأجرة، لرفع مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات.

وذكر المركز أن نسبة الرضا عن خدمة التنقل بمركبات الأجرة بلغت 97%، وبلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 1.93 مليون عملية دفع، ونسبة الحجوزات الرقمية بلغت 82% من إجمالي الحجوزات المنفذة، و0.66 معدل الحوادث المرورية التي يتسبب بها السائقون لكل 100 ألف كم، ونسبة المركبات ذات الانبعاث المنخفض الصديقة للبيئة بلغت 76% من أسطول مركبات الأجرة.

ووفقاً لإحصائيات التقرير السنوي للمركز للعام 2021، فقد بلغ عدد الركاب مستخدمي مركبات أجرة أبوظبي 64 مليون راكب، ويضم أسطول مركبات الأجرة 6.390 مركبة أجرة، منها 222 مركبة أجرة مخصصة لتقديم خدمات النقل في مطار أبوظبي الدولي، و21 مركبة أجرة مزودة برافعات لخدمة أصحاب الهمم.

وتم تزويد كافة مركبات الأجرة بكاميرات مراقبة، كما تم تزويد كامل أسطول مركبات الأجرة بوحدات بيانات متنقلة حديثة، حيث تتيح الوحدات للعميل التواصل مع السائق من خلال الجهاز اللوحي المزوّد بنظام الملاحة، بالإضافة إلى توجيه رسائل للسائقين عبر هذه الوحدات من مركز الحجز والتوزيع لتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلباً وإعطائهم أي معلومات تفيد أثناء القيادة، كما تساهم هذه الوحدات في زيادة الرقابة على وحدات عمل المركبة.

وأكد المركز أن أبرز الأمور التي يتم التركيز عليها من قبله والشركات المشغلة لتاكسي أبوظبي تتمثل في تحقيق أمن الراكب والسائق وسلامتهما، لافتاً إلى أن تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي خدمات النقل في الإمارة يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز.