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3.5 مليار درهم إيرادات «طرق دبي» عبر القنوات الرقمية
3.5 مليار درهم إيرادات «طرق دبي» عبر القنوات الرقمية
20 يونيو 2022 01:10

دبي (وام)

 كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن نمو إيرادات الهيئة عبر القنوات الرقمية للعام 2021 بنسبة %32 حيث بلغ إجمالي الإيرادات ثلاثة مليارات و500 مليون درهم مقارنة بنحو مليارين و650 مليون درهم في عام 2020.  وارتفع عدد المعاملات الرقمية من527 مليون معاملة في 2020 إلى 676 مليون معاملة العام الماضي بنسبة نمو 28 % وبلغت المعاملات على التطبيقات الذكية 1.2 مليون معاملة في عام 2021 بنسبة ارتفاع 44 % مقارنة بعام 2020 مؤكداً أن ممارسات المرونة المؤسسية في الهيئة ساهمت في تحقيق هذه المؤشرات من خلال تعزيز التواصل مع الإدارات وسرعة الاستجابة للمتغيرات التقنية. 

وأوضح الطاير أن عدد المسجلين على قنوات الخدمة الرقمية للهيئة تجاوز حاجز مليوني مسجل، بينهم قرابة مليون مستخدم فعّال وبلغ عدد مرات تحميل تطبيقات الهيئة الذكية 6.1 مليون، فيما بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة 95.2% وبلغت نسبة الامتثال لقانون بيانات دبي 100% ويقدر عدد الخدمات التي تقدم عبر القنوات الرقمية بـ 309 خدمات. وأضاف أن المتحدث الآلي «محبوب» يقدم 285 خدمة وساهم تطبيقه في خفض نسبة الدردشة الحية الواردة إلى مركز اتصال الهيئة بنسبة 40% كما تم تصنيفه بأنه أفضل وأكبر نظام للمحادثة الآلية يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت 76 مشروعاً من إجمالي مشاريع الاستراتيجية الرقمية البالغ عددها 106 مشاريع فيما العمل جارٍ على تنفيذ 14 مشروعاً و16 مشروعاً تعتزم «الهيئة» تنفيذها مستقبلاً.

مطر الطاير
هيئة الطرق والمواصلات
دبي
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