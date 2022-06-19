ضبط 428 كيلوجراماً من المخدرات في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط 185 تاجراً ومروجاً للمخدرات، وضبطت 72 ألف قرص مخدر، وبلغ وزن المخدرات المضبوطة 428 كيلوجراماً، وذلك ضمن جهودها المتميزة في مواجهة تجار السموم خلال العام المنصرم 2021، وبالتعاون مع قيادات الشرطة بالدولة والجهات المختصة. وثمن العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة يقظة وتفاني وكفاءة أفرد فريق العمل المكلف بهذه المهام، ما أسهم بدوره في تصدر الإدارة للصورة المشرفة وإبقاء سمعة الدولة العالمية الطيبة بفضل الدعم الذي تقدمه قيادة الوطن للأجهزة المعنية بحماية المجتمع لضمان أمنه واستقراره، مؤكداً مضي وإصرار الإدارة وبالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات داخل الدولة وخارجها في الكشف والتصدي لكل محاولة آثمة يقدم عليها تجار ومهربو ومروجو المخدرات مهما تعددت وتعقدت أساليبهم الإجرامية الذين يستهدفون من خلالها شباب الوطن والاستقرار المجتمعي الذي ينعم به مواطنو ومقيمو دولة الإمارات، لتكون سيفاً مصلتاً على رقاب المجرمين والطامعين، وحاجز صد للعابثين الذين يسعون دائماً إلى تحطيم النشء وسلب أرواحهم ومدخراتهم على نحو إجرامي مقيت.