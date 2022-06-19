الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بلدية الظفرة تراقب  المنشآت غير الغذائية
خلال حملات التفتيش على المنشآت غير الغذائية في الظفرة (من المصدر)
20 يونيو 2022 01:10

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مخططاً رقابياً على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية للتأكد من التزامها وامتثالها للوائح والقوانين المنظمة، وذلك من خلال متابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي وتنظيم الجولات الميدانية على تلك المنشآت العاملة في مختلف مدن منطقة الظفرة.
وبلغ عدد إجراءات التفتيش والترخيص الصحي التي نفذتها البلدية خلال 5 أسابيع 2644 إجراء، منها 2079 إجراء خلال شهر مايو الماضي، وتم تحرير 77 إنذاراً ومتابعة وإغلاق 81 إنذاراً وتحرير 10 مخالفات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى 565 إجراءً تفتيشياً خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تحرير 10 إنذارات ومتابعة، كما تم إغلاق 11 إنذاراً سابقاً، فيما تحرر 3 مخالفات.
وتهدف الجولات التفتيشية إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتشمل المراكز غير الغذائية مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والورش بالمناطق الصناعية وصالات الألعاب وتسلية الأطفال وأحواض السباحة وخزانات المياه. 
وتواصل البلدية حملاتها التوعوية والتفتيشية على مستوى مدن المنطقة، لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في تلك المنشآت بأهمية المحافظة على النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة للمحافظة على سلامة الجميع.

اشتراطات صحية 
تحرص بلدية الظفرة على تنفيذ حملات التوعية والتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتمت التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدى لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.

الظفرة
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
«قمة» الأهلي والزمالك تُصلح أزمة «سوبر الإمارات»
الرياضي
«قمة» الأهلي والزمالك تُصلح أزمة «سوبر الإمارات»
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©