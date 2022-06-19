بلدية الظفرة تراقب  المنشآت غير الغذائية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مخططاً رقابياً على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية للتأكد من التزامها وامتثالها للوائح والقوانين المنظمة، وذلك من خلال متابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي وتنظيم الجولات الميدانية على تلك المنشآت العاملة في مختلف مدن منطقة الظفرة.

وبلغ عدد إجراءات التفتيش والترخيص الصحي التي نفذتها البلدية خلال 5 أسابيع 2644 إجراء، منها 2079 إجراء خلال شهر مايو الماضي، وتم تحرير 77 إنذاراً ومتابعة وإغلاق 81 إنذاراً وتحرير 10 مخالفات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى 565 إجراءً تفتيشياً خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تحرير 10 إنذارات ومتابعة، كما تم إغلاق 11 إنذاراً سابقاً، فيما تحرر 3 مخالفات.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتشمل المراكز غير الغذائية مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والورش بالمناطق الصناعية وصالات الألعاب وتسلية الأطفال وأحواض السباحة وخزانات المياه.

وتواصل البلدية حملاتها التوعوية والتفتيشية على مستوى مدن المنطقة، لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في تلك المنشآت بأهمية المحافظة على النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة للمحافظة على سلامة الجميع.

اشتراطات صحية

تحرص بلدية الظفرة على تنفيذ حملات التوعية والتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتمت التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدى لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.