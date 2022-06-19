«استشاري الشارقة» يناقش سياسة 6 دوائر حكومية ويوجه 3 أسئلة برلمانية

الشارقة (وام)

أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة اختتام المجلس دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة والتي عقدها بعد مشوار حافل من الجلسات العامة والمناقشات والأسئلة البرلمانية والتي وجهت إلى عددٍ من الدوائر الحكومية رسخت من دوره البرلماني في خدمة المجتمع والمطالبة بمزيد من الخدمات والارتقاء بأوجه الأداء الحكومي.

واستعرض الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أبرز إنجازات المجلس في هذه الدورة، مشيراً إلى أن المجلس عقد 17 جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة. ولفت إلى أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد سياسة 6 دوائر وهيئات حكومية.

وأوضح الجروان أن المجلس ناقش خلال جلساته العامة خلال دور الانعقاد الحالي (3) أسئلة برلمانية، كما عقدت لجان المجلس اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات عمل بإجمالي عدد (40) اجتماعاً و(36) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس (4) اجتماعات وزيارات عمل. وكشف عن تلقى المجلس ما يقارب (162) شكوى شخصية وإلكترونية، وخضعت جميعها للدراسة وجمع المعلومات والإحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة. كما استقبل المجلس ممثلاً بـ(هيئة المكتب) عدداً من المقترحات بلغت (14) مقترحاً، منها (4) مقترحات من الأعضاء، و(10) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتم الأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية.

صرح برلماني

قال علي ميحد السويدي في كلمته الختامية: «إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يُعد صرحاً برلمانياً رائداً بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعله نبراساً ومنبراً يجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار». وقال إن انتهاء أعمال المجلس بدوره الثالث العادي من فصله التشريعي العاشر يعطينا الحافز والدافع القوي لبداية مرحلة جديدة من مراحل العطاء والعمل الوطني، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية السديدة لمجلسنا العامر، فالوطن بحاجة إلى كل ساعد بناء، وكل محب مخلص، في كل وقت وحين، ليبقى معززاً مكرماً في علو وشموخ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تعانق السماء في ظل قيادتنا الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.