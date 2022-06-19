وفد أردني يطلع على الأنظمة الرائدة بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد مديرية الأمن الأردني برئاسة العميد صادق نايف العوران قائد شرطة البادية الملكية الأردنية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح حول التجربة المتميزة للقطاع بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة ضمن الجهود المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني والإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة.

وزار الوفد الضيف قطاع شؤون الأمن والمنافذ واستمع إلى شرح من العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ حول إنجازات القطاع وجهوده المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي و الأمني، ثم اطلع على الجهود التطويرية في إدارة الأدلة الجنائية. وكان في استقباله العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية والذي قدم شرحاً حول مهام الإدارة في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة . وتعرف الوفد على أبرز الخدمات في مركز شرطة الشعبية بمديرية شرطة العاصمة، واستمع إلى شرح من العميد خالد أحمد مريش نائب مدير قطاع الأمن الجنائي حول التحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي، وتعزز من كفاءة العملية الأمنية، والخدمات والمبادرات الأمنية التي يوفرها «المركز» لأفراد الجمهور، إلى جانب منظومة التحول الإلكتروني ودورها في دعم العمليات التشغيلية بمجال مكافحة الجريمة وأنظمة العمل المستخدمة في الدوريات، وجهود المراقبة الدورية باستخدام الأنظمة الذكية المتطورة، وخدمة التعامل مع البلاغات، ونتائج المؤشرات الأمنية، والتي تسهم في جودة حياة المجتمع. كما زار الضيوف إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية وقدم العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات شرحاً للوفد الضيف حول إجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة ومهام مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات ودور غرفة العمليات وآلية سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للجمهور على مدار الساعة، تحت إشراف كادر وطني على قدر عالٍ من الكفاءة واستقباله يومياُ المكالمات المرورية والجنائية وغيرها بعدة لغات، وتعرف خلال الجولة على الأنظمة والبرامج المتطورة وكيفية التعامل مع الأزمات وآلية استقبال البلاغات. واطلع الوفد خلال زيارته في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي من العقيد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير المركز على أهداف مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وجهوده في تحقيق رؤية، ورسالة شرطة أبوظبي.