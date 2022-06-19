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الطقس اليوم حار ومغبر
20 يونيو 2022 01:10

أبوظبي (وام) 

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم حاراً نهاراً ومغبراً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة. 
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية  تتراوح سرعتها من  15 كلم/س إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، مشيراً إلى أن   البحر في الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 23:29 . ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 02:56.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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