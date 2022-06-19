وزارة الداخلية تنشر تنويها إلى الجمهور

نشرت وزارة الداخلية تنويها، اليوم الأحد، إلى الجمهور بتنفيذها تمرينا أمنيا في إمارة عجمان وأم القيوين، طالبة منهم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين.

وكتبت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، "تنفذ وزارة الداخلية تمرينا أمنيا (ميدانيا) في: إمارة عجمان الاثنين 20 يونيو 2022 وإمارة أم القيوين الأربعاء 22 يونيو 2022".

وأضافت الوزارة أن التمرين "قد يصاحبه تحرك وحدات عسكرية وطائرات عامودية".

وختمت قائلة "لذا، يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظا على سلامتكم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي