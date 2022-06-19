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رئيس الصومال يصل إلى البلاد
رئيس الصومال يصل إلى البلاد
19 يونيو 2022 20:23

وصل فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم الأحد، إلى أبوظبي في زيارة للدولة. 
كان في استقبال فخامته، لدى وصوله مطار الرئاسة، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الصومال
حسن شيخ محمود
الإمارات
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