رئيس الصومال يصل إلى البلاد

وصل فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم الأحد، إلى أبوظبي في زيارة للدولة.

كان في استقبال فخامته، لدى وصوله مطار الرئاسة، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام