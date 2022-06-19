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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
أبوظبي
19 يونيو 2022 17:54

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً ومغبراً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة. 
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 23:29. 
ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 02:56.

المصدر: وام
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