حاكم الفجيرة يلتقي فريق "صندوق الفرج" ويطلع على منجزاته

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أعضاء مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، واطلع سموه على أهداف وغايات الصندوق الإنسانية والمنجزات التي تم تنفيذها في سبيل تحقيق رؤية الصندوق الذي يعد واحداً من أبرز النماذج الرائدة في العمل الإنساني المجتمعي. وثمن سموه الدور المجتمعي لصندوق الفرج ودوره في تعزيز قيم التكافل والتسامح والتآخي في المجتمع الإماراتي ورؤيته الإنسانية والتي تحظى بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. واستمع سموه من سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج إلى شرح موجز حول مجريات عمل الصندوق وأهم منجزاته في التخفيف من معاناة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المعسرين مالياً وأسرهم، كما تم استعراض عدد من مشاريع ومبادرات الصندوق التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة للصندوق. حضر الاجتماع سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ووفد مجلس إدارة الصندوق، سعادة محمد العوضي المنهالي و الدكتور راشد الذخري ، و حمد عبدالرحمن النعيمي و برقان أحمد عبدالله و صالح مسلم الكتبي .