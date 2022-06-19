شرطة دبي تُعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بأقل من 30 دقيقة

دبي (الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إعادة أمتعة سائحة روسية بعد أقل من 30 دقيقة من فقدانها في المواصلات العامة.

وقال العقيد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن بلاغاً ورد إلى مركز الاتصال 901، يفيد بفقدان سائحة روسية حقيبتيها وما بداخلهما من هاتف نقال ومحفظة شخصية وبطاقات ائتمانية وجواز سفر ومبلغ مالي، ولم تتمكن من تذكر بيانات المركبة للإبلاغ عن الأمر واستعادة الأمتعة.

وأضاف: «شكلنا فريقاً لتتبع سير الرحلة التي استقلتها السائحة في إمارة دبي، وبمراجعة المسارات والأنظمة الذكية في المدينة، تمكنا من تحديد الحافلة، وتبين أن السائحة فقدت أمتعتها أثناء تنقلها من منطقة لامير وصولاً إلى جزيرة النخلة، وبالتواصل مع سائق الحافلة، أكد عثوره على أمتعة دون معرفة صاحبها.»

وأكد العقيد الجلاف أنهم سلموا السائحة أمتعتها، والتي أبدت إعجابها واندهاشها من استعادة حقيبتيها ومتعلقاتها الشخصية في أقل من 30 دقيقة من بلاغها، متوجهة بالشكر الجزيل لشرطة دبي وحرصها على إسعاد الجمهور وتعزيز شعورهم بالأمن والأمان.