الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة دبي تُعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بأقل من 30 دقيقة
شرطة دبي تُعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بأقل من 30 دقيقة
19 يونيو 2022 12:16

دبي (الاتحاد)
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إعادة أمتعة سائحة روسية بعد أقل من 30 دقيقة من فقدانها في المواصلات العامة.
وقال العقيد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن بلاغاً ورد إلى مركز الاتصال 901، يفيد بفقدان سائحة روسية حقيبتيها وما بداخلهما من هاتف نقال ومحفظة شخصية وبطاقات ائتمانية وجواز سفر ومبلغ مالي، ولم تتمكن من تذكر بيانات المركبة للإبلاغ عن الأمر واستعادة الأمتعة.
وأضاف: «شكلنا فريقاً لتتبع سير الرحلة التي استقلتها السائحة في إمارة دبي، وبمراجعة المسارات والأنظمة الذكية في المدينة، تمكنا من تحديد الحافلة، وتبين أن السائحة فقدت أمتعتها أثناء تنقلها من منطقة لامير وصولاً إلى جزيرة النخلة، وبالتواصل مع سائق الحافلة، أكد عثوره على أمتعة دون معرفة صاحبها.»
وأكد العقيد الجلاف أنهم سلموا السائحة أمتعتها، والتي أبدت إعجابها واندهاشها من استعادة حقيبتيها ومتعلقاتها الشخصية في أقل من 30 دقيقة من بلاغها، متوجهة بالشكر الجزيل لشرطة دبي وحرصها على إسعاد الجمهور وتعزيز شعورهم بالأمن والأمان.

دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
«قمة» الأهلي والزمالك تُصلح أزمة «سوبر الإمارات»
الرياضي
«قمة» الأهلي والزمالك تُصلح أزمة «سوبر الإمارات»
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©