«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن حزمة متميزة في مراكز الرعاية الأولية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة التي توفرها مراكزها للرعاية الصحية الأولية، بالاعتماد على أفضل الممارسات الصحية العالمية وأحدث تطورات التقنيات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كفاءة وخبرة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة لديها.

وتشتمل حزمة الخدمات التطبيقية التي توفرها مراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة على خدمات متكاملة للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها وعن عوامل الاختطار، وعلاج الأمراض غير السارية مثل داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للنساء الحوامل من خلال تطبيق أفضل الأدلة العلمية.

وأكدت الدكتورة عائشة محمد سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية توفر الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية، كما توفر الفحوصات الطبية باستخدام أحدث الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خبرة ومهارة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة فيها.

وأضافت أن المؤسسة حريصة على تزويد جميع منشآتها بأحدث التقنيات الطبية المتطورة، بما ينسجم مع استراتيجيتها وأهدافها الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في الوسائل والأساليب العلاجية والفحوصات الطبية، وبما يلبي متطلبات الأفراد ويرفع من نسبة الرضا لديهم، وصولاً إلى تعزيز الجودة والريادة وضمان مجتمع صحي متكامل.

تتضمن خدمات رعاية الحامل التي توفرها مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، متابعة للمرأة الحامل خلال أشهر الحمل المختلفة وإجراء الكشف الطبي الشامل والفحوصات المخبرية اللازمة، متابعة نمو الأجنة عن طريق الأشعة التلفزيونية للجنين، والتثقيف والتوعية الصحية للرضاعة الطبيعية ومشورة التغذية أثناء الحمل، ووصف الأدوية التكميلية والعلاجية حسب الحاجة

حيث تتوفر الخدم في معظم المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومراكز تعزيز صحة الأسرة.الفحص والمشورة ما قبل الزواج

وتوفر المؤسسة خدمة الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج في 25 مركزاً صحياً، وتتضمن الفحوصات اللازمة للتأكد من الخلو من أمراض الدم الوراثية والمعدية والمنقولة جنسياً، وتحظى الخدمة بأقصى درجات السرية فيما يتعلق بنتيجة الفحوصات.

وحول المراكز التي توفر الخدمة بينت المؤسسة عن توافرها في مراكز هور العنز، ومحيصنة، والاتحاد الصحي في دبي، وفي مراكز الرقة، والخالدية، وواسط، والقرائن، والصبخة، والرفاع، والذيد، والمدام، والبطائح، وخورفكان، ودبا الحصن في الشارقة، ومراكز المدينة، ومشيرف، والمنامة، ومزيرع الصحي في عجمان، وفي مركزيّ الخزان، وفلج المعلا بإمارة أم القيوين، ومركز جلفار، وكدرة في رأس الخيمة، ومراكز مريشيد، وضدنا، وقدفع في الفجيرة.

وأكدت المؤسسة على أهمية الفحوصات للمقبلين على الزواج، نظراً لمساهمتها في نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وأيضاً الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا- فقر الدم المنجلي)، بالإضافة للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل، كما تساهم الفحوصات بتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

حرصت المؤسسة على تطوير حزمة الخدمات الصحية وتقديمها من خلال العيادات الافتراضية والتي تسهم في الارتقاء بتقديم الخدمات وتعزيز رضا المتعامل والحصول على الخدمة في أقصر وقت ممكن.